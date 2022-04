Trois ans après le décès de Abdellah Hjili, les enseignants contractuels entament ce vendredi une nouvelle grève de quatre jours, la première d’une série d’actions qui seront menées d’ici la mi-mai.

Les enseignants contractuels sont en grève nationale à compter de ce vendredi 22 avril et jusqu’au 25 du même mois. Cette grève de quatre jours est organisée pour commémorer la mort de Abdellah Hjili, le père de Houda Hjli, enseignante de Safi, mort le 24 avril 2019. L’homme, qui accompagnait sa fille pendant les manifestations, est mort après avoir été blessé lors de la dispersion d’un sit-in de protestation à Rabat.

L’appel à la grève a été fait par la Coordination nationale des enseignants-cadres des Académies régionales de l’éducation et de la formation (AREF).

« Alors que nous commémorons le troisième anniversaire de l’assassinat de Abdellah Hjili, nous considérons que l’Etat en est le responsable et qu’il a occulté les résultats de l’enquête », fustige l’organisation dans un communiqué publié en début de semaine.

La coordination affirme aussi qu’elle « poursuit sa lutte visant à faire tomber le schéma de la contractualisation, intégrer tous les professeurs et cadres de soutien dans la fonction publique, réhabiliter l’école publique et la situation des fermes et hommes de l’éducation ».

Lire aussi: Education nationale: les élèves « pris en otage » par les grèves répétées des enseignants contractuels

Dans son communiqué, elle tire également la sonnette d’alarme quant à ce qu’elle appelle les « politiques subversives » qui ont conduit, selon elle, à « l’exacerbation de la crise au sein du secteur de l’éducation » et appelle les enseignants à « faire front commun sur le terrain ».

La coordination condamne par ailleurs les poursuites judiciaires dont font l’objet « des dizaines d’enseignants » de la coordination et de ses militants.

Après la première grève, programmée dans le cadre de la semaine consacrée au ‘ »martyr », les enseignants contractuels comptent mener des actions le 1er mai, Fête du travail, dont des conférences et autres « sorties médiatiques » aux niveau provincial, régional et national.

Aussi, une deuxième grève nationale est prévue tout au long de la semaine du 9 au 14 mai prochains