Le ministère de l’Education nationale a diffusé une mise au point concernant les élèves non vaccinés. Ces derniers pourront désormais accéder aux cours, au même titre que ceux disposant de leurs pass vaccinaux.

Chakib Benmoussa sort de son silence concernant les élèves non-vaccinés qui n’ont pas pu accéder à leur école, faute de pass vaccinaux. Dans une mise au point diffusée dans la soirée de mardi, le ministère de l’Education nationale affirme que les élèves et les personnel enseignants peuvent désormais accéder aux établissements scolaires sans pass vaccinal.

Les « établissements d’enseignement ont toujours été impliqués dans l’effort national visant à contenir l’épidémie du Covid-19 », ajoute le ministère. L’objectif est de pouvoir « fournir toutes les conditions appropriées pour la réussite scolaire de tous les élèves », tout en leur assurant « la sécurité et la santé ».

Le ministère souligne aussi depuis le 21 octobre, date d’entrée en vigueur du pass vaccinal, il s’emploie à « sensibiliser et à encourager la poursuite de la campagne de vaccination », en particulier les 12-17 ans. Des valeurs comme « le sens des responsabilités » et « l’engagement collectif » dans le strict respect du protocole sanitaire en vigueur sont aussi constamment rappelées dans les établissements scolaires.

Plusieurs élèves se sont en effet vus refouler à l’entrée des classes parce qu’il n’étaient pas encore vaccinés contre le Covid-19. La question a même été soulevée par le groupe parlementaire du Parti du progrès et du socialisme (PPS) le 25 octobre à la Chambre des représentants.

Depuis le 21 octobre, le pass vaccinal est obligatoire pour se déplacer entre les préfectures et les provinces, à travers les moyens de transport privés ou publics, mais aussi pour voyager à l’étranger. Les fonctionnaires, les employés et les usagers des administrations sont également tenus de fournir le pass vaccinal pour accéder aux administrations publiques, semi-publiques et privées, aux établissements hôteliers et touristiques, aux restaurants, aux cafés, aux espaces fermés, aux commerces, aux salles de sport et aux hammams.