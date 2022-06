Le ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication, Mohamed Mehdi Bensaid, a indiqué mardi que le ministère œuvre à développer et à améliorer l’offre éducative du Programme national des colonies de vacances, et à en faire un mécanisme de généralisation des droits constitutionnels des enfants marocains et de contribution à la socialisation.

En réponse à une question orale sur « les préparatifs du ministère pour les colonies de vacances 2022 » du Groupe istiqlalien de l’unité et de l’égalitarisme à la Chambre des conseillers, Bensaid a souligné que ce programme, dont l’organisation reprend après deux ans d’arrêt en raison de la pandémie du Covid-19, traduit l’intérêt que porte le gouvernement pour l’enfance marocaine, estimant que cette initiative a été mise en place dans le but de réduire les inégalités territoriales et sociales entre les enfants marocains.

Le ministère a lancé en avril dernier l’offre nationale de colonies de vacances qui définit notamment les conditions pour en bénéficier et le programme d’action qui sera mené dans le cadre des préparatifs et mesures visant à réussir cette édition, en plus de la date et les délais de dépôt des demandes de participation au programme, a-t-il ajouté.

Le ministre a également relevé que le comité consultatif central et les comités régionaux se réunissent chaque semaine pour statuer sur les demandes de participation, faisant savoir que les associations bénéficiaires seront annoncées prochainement, en plus des procédures et mesures nécessaires pour encadrer le programme en prenant en compte les dimensions financière, administrative et technique.

S’agissant des centres en cours de création ou de réhabilitation, Bensaid a souligné que certains ont atteint des taux de réalisation avancés, après avoir surmonté les contraintes techniques et climatiques dans certaines provinces.

Il a, en outre, passé en revue les opérations les plus importantes menées par le ministère en la matière, à travers les axes liés au développement des infrastructures et des équipements, la formation des cadres pédagogiques impliqués dans la mise en œuvre du programme national des colonies de vacances, la mise à jour des cursus de formation et la diversification de leurs axes, la modification de la loi, de la gouvernance et de la communication, ainsi que l’amélioration des services, notamment ceux liés à la restauration.

Modernisation et unification des contenus

Dans l’axe lié au développement des infrastructures et des équipements, le ministre a précisé qu’il s’agit notamment de l’accélération de la réalisation des centres de colonies de vacances nouvelle génération, l’entretien et l’aménagement d’espaces pour pouvoir accueillir tout au long de l’année des sessions de formation et des réunions d’études, en plus de l’entretien des équipements publics touchés par les conditions climatiques et de l’équipement des centres en outils pédagogiques nécessaires.

Concernant le deuxième axe lié à la formation des cadres pédagogiques, le ministre a évoqué l’élaboration en cours de guides de formation dans le cadre de la modernisation et de l’unification des contenus en partenariat avec La Fédération nationale des colonies de vacances.

Par ailleurs, l’axe lié à l’amélioration de la loi, de la gouvernance et de la communication porte sur la création d’un comité consultatif central et de comités consultatifs régionaux chargés de mettre en œuvre le programme, et d’élaborer des textes réglementaires précisant notamment le type de certificats et diplômes qui sont délivrés à la fin des sessions de formation, les modalités et conditions d’octroi, ainsi que l’utilisation de toutes les techniques de communication pour partager l’information avec les bénéficiaires, y compris le site web officiel du ministère et la plateforme numérique du programme (vacances.ma), a ajouté le ministre.

Quant à l’axe lié à l’amélioration des services, notamment ceux de restauration, le responsable a affirmé qu’un ensemble de mesures ont été prises pour renforcer le système de cantine, la sécurité des participants, l’amélioration du transfert des bénéficiaires et la mise à disposition de moyens éducatifs.

En matière de restauration, a-t-il relevé, un guide des conditions d’hygiène et de sécurité, élaboré en coordination et en coopération avec le ministère de la Santé, sera déployé dans les colonies de vacances en vue de contribuer à améliorer la qualité de l’alimentation, notamment avec l’augmentation du montant journalier alloué à chaque personne à cet effet (de 30 à 50 dhs).