La Commission européenne a décidé, mercredi, d’établir l’équivalence des certificats covid-19 délivrés par le Maroc avec ceux de l’Union européenne (UE).

«Aux fins de faciliter l’exercice du droit à la libre circulation au sein de l’Union, les certificats covid-19 de vaccination et de test délivrés par le royaume du Maroc conformément au système SGC’Cov sont considérés comme équivalents à ceux délivrés conformément au règlement (UE) 2021/953», lit-on dans le texte de la décision européenne.

De source européenne à Bruxelles, on précise que le Maroc est actuellement le seul pays africain et arabe à disposer d’un tel statut au sein de l’Union européenne.

Selon le document, «le royaume du Maroc est connecté au cadre de confiance pour le certificat covid numérique de l’UE établi par le règlement (UE) 2021/953».

A rappeler que le règlement (UE) 2021/953 établit un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats covid-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement aux fins de faciliter l’exercice, par leurs titulaires, de leur droit à la libre circulation pendant la pandémie de covid-19.

Ce règlement prévoit l’acceptation des certificats covid-19 délivrés par des pays tiers conformément à des normes qui sont considérées comme équivalentes à celles établies au sein de l’UE.

La décision de Bruxelles intervient à la suite des tests techniques effectués par la Commission européenne, dont il ressort que les certificats covid-19 de vaccination et de test sont délivrés par le Maroc conformément au système de «SGC’Cov», qui est interopérable avec le cadre de confiance établi par le règlement (UE) 2021/953 et qui permet de vérifier leur authenticité, leur validité et leur intégrité.

Selon la même décision, le Maroc a informé la Commission européenne qu’il acceptait les certificats de vaccination, de test et de rétablissement délivrés par les États membres de l’UE et les pays de l’Espace Économique Européen (EEE).