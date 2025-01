La Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) a annoncé, vendredi, que 47 cas de rougeole ont été recensés à ce jour dans neuf établissements pénitentiaires.

Dans un communiqué, la DGAPR précise que 07 personnes infectées se sont rétablies après avoir été soumises au protocole sanitaire en vigueur, notant que le nombre de contaminations s’élève actuellement à 40, dont 38 cas ont été mis en quarantaine et deux soumis au traitement à l’hôpital public.

Dans le cadre de sa démarche de communication, basée sur l’ouverture sur l’opinion publique, et soucieuse de l’informer de l’évolution de la situation sanitaire au sein des établissements pénitentiaires en lien avec la rougeole, la DGAPR fait état de 16 cas à la prison locale de Tanger 2, dont 15 ont été mis en quarantaine et 01 suit le traitement à l’hôpital public, 09 à la prison locale de Mohammedia et 07 à la prison locale Ain Borja, dont 06 ont été mis en quarantaine et 01 suit le traitement à l’hôpital public, précise la même source.

Selon la même source, 02 cas ont été également enregistrés à la prison centrale de Kénitra et à la prison locale Bourkaiz de Fès, tandis qu’un seul cas a été enregistré aux prisons locales de Bouâarfa, El Kelaâ des Sraghna, Benslimane et Tétouan.

Par ailleurs, 5 cas ont été enregistrés parmi le personnel des établissements pénitentiaires, dont 01 a pu se rétablir, tandis que les autres ont été soumis au protocole sanitaire en vigueur.

Dans le cadre des efforts déployés par la DGAPR en partenariat avec le ministère de tutelle pour prévenir la propagation de cette maladie dans les établissements pénitentiaires, 3.788 détenus et 84 fonctionnaires ont bénéficié d’une opération de vaccination volontaire contre la rougeole, sous la supervision d’un staff médical relevant des délégations provinciales du ministère de la Santé et de la Protection sociale.

La DGAPR a également souligné que « l’ensemble des établissements pénitentiaires poursuivent leur mobilisation afin de prévenir et endiguer la propagation de cette maladie, en application des dispositions de la note diffusée à cet effet et en étroite coordination avec le département compétent ».