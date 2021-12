Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Tanger ont interpellé, tôt mercredi, en étroite collaboration avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire, trois individus, dont un aux antécédents judiciaires, pour leur implication présumée dans le braquage d’un convoyeur de fonds à Tanger et le vol d’importantes sommes d’argent.

Les interventions sur le terrain ont été confiées à la Brigade régionale d’interventions (BRI) qui a mené simultanément des opérations distinctes à Tanger, dans la région de Mghougha et dans la commune de Bni Gorfet à Larache, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué, ajoutant que ces opérations ont abouti à l’interpellation de trois individus, âgés entre 28 et 32 ans, présumés impliqués direct dans le vol, le 22 novembre dernier à Tanger, d’une somme de 160 millions de centimes sur un convoyeur de fonds.

Les recherches et investigations menées dans le cadre de cette affaire ont permis l’interpellation, à Tanger, du frère de l’un des principaux auteurs présumés de cet acte criminel, soupçonné d’avoir dissimulé une part importante de l’argent volé, selon la même source.

Les perquisitions ont, en outre, permis la saisie et la récupération d’importantes sommes d’argent qui seraient issues du butin, en plus d’armes blanches de différents calibres ainsi que des grands sacs de cannabis en tiges, en plus d’une voiture qui serait utilisée lors du braquage, poursuit le communiqué.

Les suspects interpelés ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée par les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Tanger, sous la supervision du parquet compétent, en vue de déterminer les circonstances de cette affaire, conclut la DGSN.