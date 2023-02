La Direction des Archives royales lancera bientôt un portail électronique visant à faciliter aux citoyens en général et aux académiciens en particulier l’accès aux documents historiques, a annoncé, mardi à Rabat, la directrice des Archives royales, Bahija Simou.

Le lancement de ce portail intervient conformément aux Hautes directives de Sa Majesté le Roi et cadre avec la profonde conviction du Souverain que l’histoire est la clé pour comprendre le présent et se projeter dans l’avenir, mais aussi le moyen de rapprocher les nations et de protéger les générations de toute dérive », a soutenu Mme Simou qui était l’invitée du Forum de la MAP tenu sous le thème : « Les Archives royales, une institution au service de l’histoire du Maroc ».

L’amélioration du mode de traitement des documents en tant qu’outil de recherche accessible au public et aux spécialistes est désormais « une nécessité impérieuse », notamment dans le cadre de la démocratisation du document et du droit de tous à l’information et à la connaissance, a-t-elle souligné.

Cette plate-forme permettra aux citoyens d’accéder à des documents historiques du Royaume et simplifiera la connaissance dans ce domaine, notamment à travers une section dédiée qui fournira des données sur les événements les plus marquants de l’histoire du Maroc, a, par ailleurs, expliqué Mme Simou.

Elle a, en outre, passé en revue les principales missions de la Direction des Archives royales, dont la collecte, la classification, la conservation et la numérisation des documents et archives, conformément aux Hautes instructions de SM le Roi, qui a assigné à la Direction de s’ouvrir sur son environnement pour la diffusion de connaissances à caractère historique.

Cette institution est devenue, sous le règne du Souverain, un lieu incontournable pour les chercheurs marocains et étrangers qui s’y rendent pour prendre connaissance de ces documents, a-t-elle ajouté.

A cet effet , l’Institution, fidèle à sa devise « La Direction des Archives royales au service du chercheur », s’est attelée à tisser des liens avec les universités marocaines et à associer les historiographes et les chercheurs pour que la Direction soit constamment au service de la recherche et de l’histoire, a ajouté Mme Simou.

Directrice des Archives royales depuis 2008, Bahija Simou est membre de plusieurs commissions et fondations, comme le Comité scientifique de l’Alliance Internationale pour la protection du patrimoine dans les zones de conflit, la Commission marocaine d’histoire militaire et l’Association marocaine pour la recherche historique.

Professeur universitaire d’histoire moderne, Mme Simou est l’auteure de plusieurs publications en langues arabe et française, comme elle compte à son actif une série d’activités scientifiques ainsi que des contributions aux colloques internationaux.

Devenu un espace de débat sur les questions d’actualité politique, économique, culturelle et sociale, le Forum de la MAP réunit des représentants des pouvoirs publics et des personnalités de divers horizons, ainsi que des représentants des médias.