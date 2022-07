Les États-Unis livreront l’an prochain un premier lot de 24 hélicoptères AH-64 Apache acquis par le Maroc auprès du constructeur Boeing.

Initialement prévue pour 2022, la livraison au Maroc des 24 hélicoptères AH-64 Apache ne se fera finalement que l’année prochaine, rapporte plusieurs médias nationaux. Les appareils du constructeur américain Boeing ne seraient pas encore prêts.

Pour pouvoir réceptionner ces hélicoptères, le Maroc a commencé à adapter l’aéroport militaire de Khouribga.

Le contrat d’acquisition des 24 appareils a été officialisé en juin 2020. Le Maroc était alors le 17e pays à acquérir l’hélicoptère AH-64 Apache. Boeing avait alors livré environ 2.500 unités à des pays comme les Pays-Bas, la Grèce, le Royaume-Uni, le Japon, l’Inde, Singapour, la Corée du Sud ou encore l’Arabie Saoudite.

Lire aussi: Biden annonce le renforcement de la présence militaire US dans toute l’Europe

L’AH-64E Apache est la dernière version de cet hélicoptère d’attaque. Il s’agit d’un appareil équipé des technologies de communications, de navigation, de détection et d’armement les plus récentes. L’AH-64E Apache possède un système modernisé de désignation d’objectifs et de poursuite de cible qui fournit des informations détaillés sur les objectifs de jour comme de nuit et ce peu importe le temps qu’il fait.

Il a aussi des capacités de navigation avec vision nocturne. Outre la classification des cibles terrestres et aériennes, le radar de conduite de tir a été mis à jour pour fonctionner aussi en environnement naval.

Chaque appareil est estimé à 14,5 millions de dollars, soit plus de 145,4 millions de dirhams.