Jayden Dixon Kaburu, âgée de 11 ans et installée à Karatina au Kenya a adressé une émouvante lettre au roi Mohammed VI rendue publique par l’ambassade du Maroc à Nairobi.

« Merci de vouloir aider notre nouveau président et tout le peuple du Kenya avec des fertilisants », a écrit Jayden Dixon Kaburu au roi Mohammed VI dans sa lettre datée du 10 octobre.

1/ The Embassy of the Kingdom of Morocco in Kenya received, on October 12th, 2022, with great emotion, a beautiful letter written by Jayden Dixon Kaburu (11 years old), from Karatina, in which she thanks His Majesty the King of the Kingdom of Morocco for the fertilizers received. pic.twitter.com/atH2ydkxjj

