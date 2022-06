Les candidats de la macronie sont arrivés majoritairement en tête, dimanche 5 juin, chez les Français de l’étranger au premier tour des législatives, à l’exception de la 9e circonscription, regroupant le Maghreb et l’Afrique de l’Ouest, où le Franco-tunisien Karim Ben Cheikh (NUPES) est arrivé en tête. Détails.

Karim Ben Cheikh, diplomate de carrière qui a servi au Maroc, entre autres, a récolté 39,9% des 17.268 voix exprimées lors du premier tour des élections législatives pour les Français de la 9e circonscription, devançant la candidate macroniste Élisabeth Moreno (29%).

Merci à tous les électeurs, militants et soutiens qui ont fait confiance à notre binôme, Karim Ben Cheikh & Maïmouna Dieng, au nom d’une belle union de la gauche et de l’écologie. Dès demain, nous poursuivons notre campagne de terrain, entamée il y a 6 mois!#NUPES #9eCircoFDE — Karim Ben Cheikh (@K_BenCheikh) June 5, 2022

Ben Cheikh se présente sous les couleurs de la NUPES (Nouvelle Union populaire écologique et sociale), une union créée autour de Mélenchon.

« La droite traditionnelle comme la droite aujourd’hui au pouvoir portent d’ailleurs une lourde responsabilité dans la situation actuelle. A force de banaliser le discours du Front national et la fumeuse théorie du “grand remplacement”, en allant braconner sur le terrain de Mme Le Pen, les leaders de la droite ont joué aux apprentis sorciers. L’union de la gauche et des écologistes, qui ont toujours été dans la lutte antiraciste, constitue le meilleur rempart contre l’extrême-droite! », déclarait le candidat dans une interview accordée à H24 Info.

La Nupes est parvenue en tête dans deux des 11 circonscriptions de l’étranger, et à décrocher la deuxième place presque partout, à l’exception de la 8e du pourtour méditerranéen, dont l’Italie et Israël, où le député sortant UDI, Meyer Habib, est arrivé en tête, rapporte l’agence de presse AFP.

Les macronistes en tête ailleurs

Dans la 1ère circonscription (Amérique du Nord), Roland Lescure, député sortant de la macronie, est arrivé en tête, mais il est talonné par la candidate de la Nupes, Florence Roger.

Dans la 6e (Suisse), le député sortant Joachim Son-Forget, élu en 2017 pour LREM avant de flirter avec l’extrême droite, a été éliminé, au profit de Marc Ferracci, économiste proche d’Emmanuel Macron.

Les Polynésiens, qui votaient dès samedi 4 juin, ont eux aussi placé en tête les candidates investies par la majorité présidentielle dans la première (Nicole Bouteau, 41,9%) et la deuxième circonscriptions (Tepuaraurii Teriitahi, 33,2%).

Dans la troisième, c’est en revanche le sortant Moetai Brotherson, qui siégeait avec les communistes à l’Assemblée, qui est arrivé en tête (34,2%), deux points devant le candidat macroniste.

Les Français de l’étranger semblent s’être davantage mobilisés qu’en 2017 (19,1%) selon des chiffres provisoires. Plus encore qu’à la présidentielle, l’abstention est attendue à un niveau record pour un premier tour des législatives le 12 juin (52 ou 53% selon les sondages contre 51,3% en 2017), poursuit l’AFP.

Débâcle de Manuel Valls

L’ancien Premier ministre, Manuel Valls a été éliminé, devancé par l’alliance de gauche Nupes qui s’est qualifiée dans 10 circonscriptions sur 11.

« Si la dissidence et la division ont semé la confusion, je ne peux pas ignorer mon score et le fait que ma candidature n’a pas convaincu », a déclaré l’ancien Premier ministre sur Twitter, avant même l’annonce des résultats officiels, en référence au député sortant et candidat dissident de la majorité Stéphane Vojetta, arrivé deuxième.

« Il m’appartient lucidement d’en tirer les conséquences », a-t-il ajouté, avant d’appeler à faire barrage au second tour au candidat de la Nupes, Renaud Le Berre, arrivé en tête dans cette cinquième circonscription des Français de l’étranger, qui regroupe l’Espagne, le Portugal, Monaco et Andorre et compte environ 120.000 électeurs inscrits.

Le chef de file des députés sortants LREM Christophe Castaner a « appelé » lundi sur France 2 « à l’élection » de M. Vojetta, « parce qu’il soutient le président ».

Merci aux Français de l’étranger de nous avoir placés en tête en Espagne et Portugal. Manuel #Valls éliminé dès le premier tour. pic.twitter.com/jf2724fBmJ — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) June 5, 2022

Mais il a dénoncé « la violence » des réactions à l’échec de M. Valls. « Bon débarras » avaient clamé sur les réseaux sociaux plusieurs membres de la Nupes et en particulier de LFI. L’échec de M. Valls « est une bonne nouvelle pour la démocratie », a estimé lundi sur France Info l’insoumis Manuel Bompard.