La 12e édition du Festival international du film documentaire de Khouribga (FIFDOK), prévue du 24 au 27 février courant, a été annulée, a annoncé la direction du festival dans un communiqué.

Convaincue qu’un festival de cinéma constitue une opportunité d’interaction, de partage et d’échange d’expériences et d’expertises entre le public et les différents participants, la Direction du FIFDOK a décidé d’annuler cette édition qui devait être organisée en mode présentiel restreint et à distance en raison de la pandémie du nouveau coronavirus.

La direction du FIFDOK a rappelé avoir reporté auparavant cette édition, prévue initialement du 22 au 25 décembre 2021, en raison de la décision du gouvernement d’interdire l’ensemble des manifestations culturelles et artistiques suite à la découverte d’un nouveau variant de Covid-19.

La direction du FIFDOK avait décidé de dédier cette 12ème édition à la mémoire de Noureddine Saïl, en reconnaissance à son parcours exceptionnel et à sa contribution remarquable à la scène cinématographique nationale.