La justice marocaine a condamné un youtubeur maroco-américain à trois mois de prison ferme pour des vidéos critiques à l’encontre du gouvernement marocain, selon sa famille.

Connu sous le pseudonyme « 3robi F’Merikane » (un campagnard en Amérique), Chakib Omerani, qui publiait depuis des années des vidéos critiques envers le roi Mohammed VI et les autorités marocaines, a été condamné jeudi pour « outrage à des institutions constitutionnelles ».

« Mon frère a été condamné le 25 mars », a écrit Mohamed Omerani jeudi sur son compte Facebook, précisant que le tribunal de première instance de Casablanca avait assorti sa peine d’une amende de 42.000 dirhams (environ 4.000 euros).

Le youtubeur avait été interpellé début février à son arrivée à l’aéroport de Rabat en provenance des Etats-Unis, où il réside, car « recherché pour son implication présumée dans des actes à caractère criminel », selon le communiqué du parquet.

Il a depuis été placé en détention provisoire.

Fait inédit, la police marocaine et les deux services de renseignement, extérieur et intérieur, avaient annoncé fin décembre avoir porté plainte pour « outrage » contre des « personnes établies à l’étranger », d’après un communiqué conjoint.

Cette plainte qui ne mentionnait aucun nom concernait des « outrages à des fonctionnaires publics en exercice et envers les corps constitués » mais aussi des « dénonciations calomnieuses de crimes fictifs », « diffamation » et « diffusion d’allégations et de faits mensongers », selon le communiqué.