Selon le journal L’Economiste, le vaccin du Pfizer aurait été provisoirement suspendu « le temps d’établir un rapport après le décès d’une jeune fille à Rabat ».

La suspension devrait durer entre 24 et 48 heures. « Il s’agit d’une mesure de pharmacovigilance qui est appliquée de manière systématique », ont indiqué des sources citée par le quotidien, « affirmant à ce stade qu’il n’y a pas de cause à effet entre l’injection du vaccin et le décès de la fille ».