La République du Suriname a décidé d’ouvrir une ambassade à Rabat et un consulat à Dakhla, en vue d’impulser les relations bilatérale et la coopération avec le Maroc, a annoncé, jeudi à Rabat, le ministre surinamais des Affaires étrangères, du Commerce international et de la Coopération internationale, M. Albert Ramdin.

Dans un point de presse à l’issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, le chef de la diplomatie du Suriname a indiqué avoir examiné avec son homologue marocain les opportunités de développer les relations b2b entre les deux pays, en vue de renforcer les échanges bilatéraux dans le cadre de la coopération Sud-Sud.

« A cet effet, le gouvernement de la République du Suriname annonce qu’il va établir une ambassade à Rabat et un consulat à Dakhla, en vue d’impulser la coopération bilatérale et de promouvoir les investissements et le commerce », a-t-il souligné. S’agissant du différend régional autour du Sahara marocain, M. Ramdin a réaffirmé « le soutien de la République du Suriname à l’intégrité territoriale du Maroc en réitérant sa position inébranlable concernant la marocanité du Sahara et la souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud ».