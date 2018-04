Le SIAM 2018 a enregistré plus d'un million de visiteurs

La 13ème édition du Salon international de l'agriculture au Maroc (SIAM) a connu "un déferlement" de visiteurs avec pas moins de 1 million 25 mille visiteurs, a annoncé, dimanche à Meknès, le Commissaire général du SIAM, Jawad Chami.

Dans une déclaration à la presse au terme de la 13ème édition du SIAM, Chami a fait savoir que l'édition de cette année a été marquée par "un flux ininterrompu" de visiteurs venus admirer toutes les richesses des neuf pôles du Salon, battant au passage de nouveaux records en terme de participation.

Ainsi, a-t-il précisé, ce sont pas moins de 1.711 exposants qui ont participé au SIAM cette année contre 1.400 l'an dernier, alors que 70 pays ont répondu présent au Salon contre 64 en 2017, ajoutant que plus de 500 coopératives et associations ont profité du pôle Produits du terroir pour commercialiser leurs produits.

Entre mardi et jeudi, au cours des journées dédiées aux professionnels, le Salon a accueilli 38.000 personnes, a fait observer le commissaire du SIAM, mettant l'accent sur le nombre important de ministres et de délégations africaines qui ont assisté aux différentes conférences et réunions tenues en marge du Salon.

"Meknès devient une plateforme qui défend non seulement les intérêts de l'agriculture marocaine mais également l'agriculture africaine", s'est-t-il félicité.

Erigée à la place Sahrij Souani, sur une superficie globale de 180.000 m2, dont 87.000 m2 couverte, cette manifestation de grande envergure a choisi cette année la thématique de "La logistique et les marchés agricoles", un sujet qui est au cœur des enjeux de l'agriculture durable et résiliente.

Cette thématique illustre la dimension internationale du SIAM et l'évolution de la stratégie du Plan Maroc Vert aujourd'hui axée sur la commercialisation de la production agricole et les débouchés tant nationaux qu'internationaux.

Pour cette année, le SIAM a choisi les Pays-Bas comme invité d'honneur. Ce pays est en fait une superpuissance agricole et un partenaire d'envergure mondiale du Maroc dans le secteur agricole.

A la pointe de la technologie et de la recherche agronomique et alimentaire, les Pays-Bas sont le 2è exportateur agricole et agroalimentaire au monde derrière les états-Unis. Ce pays est également un des trois plus grands exportateurs des fruits et légumes dans le monde.

Constituant un fer de lance du Plan Maroc Vert et une véritable vitrine du secteur agricole, premier contributeur à la croissance de l'économie nationale, ce Salon est à la fois un espace d’échanges, de connexions et d’exposition.

Le franc succès que connaît le Salon depuis 13 ans s’explique par le fait qu'il présente ce qui se fait de mieux dans le monde en matière d'agriculture et d'agroalimentaire.