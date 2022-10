La ministre salvadorienne des Affaires étrangères, Alexandra Hill Tinoco, a présidé, jeudi à Rabat, la cérémonie d’inauguration de l’Ambassade de son pays au Maroc, la première du genre dans le continent africain.

La cérémonie d’inauguration s’est déroulée en présence de l’ambassadeur directeur général des Relations bilatérales et des affaires régionales au ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des marocains résidant à l’étranger, Fouad Yazourh, de l’ambassadeur du Salvador au Maroc, Ignacio de Cossío Pérez de Mendoza, et de plusieurs ambassadeurs et chefs d’organisations internationales et régionales accrédités au Royaume.

Intervenant à cette occasion, la ministre salvadorienne a souligné l’excellence des relations de son pays avec le Royaume du Maroc, « principal allié et partenaire en Afrique et dans la région du Maghreb ».

« L’ouverture de la première ambassade du Salvador en Afrique, ici à Rabat, est un témoignage vivant de l’excellence des relations bilatérales (…) C’est un moment historique dans la politique étrangère salvadorienne », a relevé la ministre. « La visite de mon homologue marocain, Nasser Bourita, à San Salvador en juin 2019, a marqué le début de la consolidation et du renforcement des relations bilatérales, au point que le Maroc est devenu notre principal allié et partenaire en Afrique et dans la région du Maghreb », a déclaré la cheffe de la diplomatie salvadorienne.

Elle a réaffirmé la volonté de son gouvernement de continuer à travailler en étroite collaboration avec le Royaume sur diverses questions d’intérêt commun.

« Malgré la distance géographique et la diversité culturelle de nos peuples, le Maroc et le Salvador partagent les mêmes valeurs et principes », a soutenu Mme Hill Tinoco, Le 11 octobre 2022, le Salvador avait exprimé, à New York, devant les membres de la 4è commission de l’Assemblée générale de l’ONU, son soutien aux efforts du Maroc visant à trouver une solution politique réaliste, pragmatique et durable à la question du Sahara, dans le respect de l’intégrité territoriale et la souveraineté nationale du Royaume.

Le représentant du Salvador avait souligné que l’initiative marocaine d’autonomie, qualifiée de solution viable dans les résolutions du Conseil de sécurité depuis 2007, constitue l’élément fondamental de ces efforts, rapelle-t-on.