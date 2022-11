Le roi Mohammed VI a été salué ce lundi, par la Directrice générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la Culture (UNESCO), Mme Audrey Azoulay, en marge de l’inauguration par le souverain de la nouvelle gare routière de Rabat.

Le souverain s’est félicité, à cette occasion, de la qualité du partenariat entre l’UNESCO et le Maroc, soulignant l’excellente collaboration entre l’Organisation onusienne et le Royaume pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel et la préservation de la culture et des traditions qui se transmettent de génération en génération.

Le roi a particulièrement remercié la Directrice générale de l’UNESCO pour tous ses efforts en faveur de la sauvegarde et de la protection du patrimoine culturel des Nations, qui a tendance à être spolié par d’autres pays ou assimilé par d’autres cultures.

Fière de son pays d’origine, le Maroc, Mme Audrey Azoulay a salué l’engagement de SM le Roi pour la protection et la promotion du patrimoine immatériel du Maroc.

Rappelant que le Maroc avait ratifié toutes les conventions de l’UNESCO s’agissant du Patrimoine, Mme Audrey Azoulay s’est félicitée de la centralité et du caractère stratégique des relations entre l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la Culture et le Royaume du Maroc.