Le roi Mohammed VI, accompagné du prince Moulay Rachid, du prince Moulay Ahmed et du prince Moulay Ismail, a présidé, vendredi au mausolée Mohammed V à Rabat, une veillée religieuse en commémoration du 24e anniversaire de la disparition du roi Hassan II.

A cette occasion, le souverain, accompagné du prince Moulay Rachid, du prince Moulay Ahmed et du prince Moulay Ismail, s’est recueilli sur la tombe du roi Hassan II.

A l’issue de cette veillée religieuse, des prières ont été élevées pour le repos de l’âme de feu Hassan II et de feu Mohammed V.

Des prières ont également été dites pour préserver et assister le roi Mohammed VI et couronner de succès ses différentes actions et initiatives au service de son peuple fidèle. L’assistance a également imploré le très-haut de combler le souverain en les personnes du prince héritier Moulay El Hassan, du prince Moulay Rachid et de l’ensemble des membres de l’illustre famille royale.

Ont assisté à cette veillée, le chef du gouvernement, les présidents des deux chambres du Parlement, les Conseillers du roi, les membres du gouvernement, les présidents des instances constitutionnelles, les représentants du corps diplomatique islamique accrédité à Rabat et plusieurs autres personnalités civiles et militaires.