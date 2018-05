Le roi préside ce mardi la deuxième causerie religieuse du ramadan

Mohammed VI présidera ce mardi au Palais royal de Rabat, la deuxième causerie du cycle des causeries religieuses organisées à l'occasion du ramadan, annonce le ministère de la Maison royale, du Protocole et de la Chancellerie dans un communiqué.

En voici la traduction :

"Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, que Dieu L'assiste, présidera, ce mardi 06 Ramadan béni 1439 de l'hégire correspondant au 22 mai 2018, au Palais Royal de Rabat, la deuxième causerie du cycle des causeries religieuses du mois de Ramadan."

Cette causerie sera animée par Rohan Ambay, professeur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et président de la "Fondation Mohammed VI des oulémas africains", antenne du Sénégal, sous le thème : +Les constantes religieuses partagées, un facteur d’unité entre le Maroc et les pays africains+, à la lumière du hadith du Prophète Sidna Mohammed, paix et salut de Dieu soient sur Lui : "Les gens de l'ouest (Ahl Al gharb) détiendront la vérité jusqu'à la venue de l'heure".

Cette causerie religieuse sera retransmise en direct sur les ondes de la radio et à la télévision à partir de 17h15.