Le Maroc réitère son soutien au royaume de Jordanie. Selon un communiqué du cabinet royal publié ce dimanche, le roi Mohammed VI s’est entretenu au téléphone avec le roi Abdallah de Jordanie afin de réitérer la solidarité pleine et entière du Maroc.

Le roi Mohammed VI a eu dimanche tôt le matin un entretien téléphonique avec le roi Abdallah II Ibn Al Hussein, souverain du royaume hachémite de Jordanie.

Cet entretien téléphonique a été l’occasion de rassurer le roi Mohammed VI de la situation sur la base des données que le souverain jordanien a partagées, explique le communiqué.

A cette occasion, le roi marocain a réitéré sa solidarité entière et naturelle avec la Jordanie sœur et le soutien total à toutes les décisions prises par le roi Abdallah II pour consolider la sécurité et la stabilité.

Cet entretien téléphonique intervient en concrétisation des forts liens historiques et familiaux unissant les deux souverains et les deux familles royales, et des liens entre les deux pays et les deux peuples frères, conclut le communiqué.