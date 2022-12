Dans ce message, le souverain exprime ses chaleureuses félicitations et ses sincères vœux de santé et de bonheur à Cheikh Tamim Bin Hamad Al Thani, et de davantage de progrès et de prospérité au peuple qatari sous sa sage conduite.

Le roi dit partager, Lui et le peuple marocain, les sentiments de joie en cette glorieuse occasion que l’organisation de la Coupe du Monde de football 2022 lui a conféré un aspect distingué marqué du sceau de la joie et de la fierté.

Le souverain saisit cette occasion pour réitérer à Cheikh Tamim Bin Hamad Al Thani sa haute considération des liens de fraternité sincère et d'estime mutuelle unissant le roi et l'émir de l'Etat du Qatar ainsi que les deux peuples frères.

Le roi souligne aussi sa ferme volonté de continuer à œuvrer de concert avec l’émir de l’Etat du Qatar pour renforcer ces liens et aller de l’avant sur la voie de la consolidation des relations de coopération constructive et de solidarité agissante entre les deux pays, conformément aux aspirations des deux peuples frères.