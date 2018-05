Le roi lance l'opération nationale de soutien alimentaire «Ramadan 1439»

Le roi Mohammed VI a procédé aujourd’hui à Salé au lancement de l'opération nationale de soutien alimentaire «Ramadan 1439». Une opération initiée par la Fondation Mohammed V pour la solidarité.

À l'occasion du mois sacré de Ramadan, le roi Mohammed VI a lancé ce jeudi au quartier Al Inbiath à Salé l’opération nationale de soutien alimentaire «Ramadan 1439». Cette action de générosité traduit la sollicitude royale constante envers les personnes démunies et vient consacrer les valeurs d'humanité, de solidarité, d’entraide et de partage caractéristiques de la société marocaine.

Organisée avec le soutien des ministères de l'intérieur (Direction Générale des Collectivités Locales) et des habous et des affaires islamiques, cette opération nationale, qui est à sa 19ème édition, est devenue au fil du temps un rendez-vous annuel visant à apporter aide aux catégories sociales les plus vulnérables, notamment les veuves, les personnes âgées et les personnes en situation de handicap.

L'opération "Ramadan 1439" mobilise une enveloppe budgétaire de 80 millions de dirhams, contre 55 millions de dirhams qui lui ont été alloués au titre de l’année précédente. Cette augmentation est due, à la fois, à l’élargissement de la base des bénéficiaires, qui s’établit cette année à 2,5 millions de personnes regroupées au sein de 500.000 ménages, dont 429.100 vivent en milieu rural, mais également à l'ajout de nouvelles denrées au panier alimentaire offert.