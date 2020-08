Le Roi félicite le président gabonais à l’occasion de la fête nationale de son pays

« Le Maroc et le Gabon entretiennent des relations exemplaires qui reflètent parfaitement la vigueur des liens de fraternité et de solidarité qui unissent nos deux peuples. Je demeure convaincu que, sous notre impulsion, le partenariat stratégique entre Nos deux pays continuera de se renforcer et de se densifier », écrit le souverain, saluant la contribution active du président gabonais aux efforts déployés pour la promotion de la paix en Afrique, ainsi que les initiatives prises par les deux pays pour préserver la stabilité du continent et contribuer à son développement.