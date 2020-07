Le roi félicite le président de Mongolie à l’occasion de la fête nationale de son pays

Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au président de la Mongolie, Khaltmaagiin Battulga, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, le souverain exprime ses chaleureuses félicitations et ses meilleurs vœux de santé et de bonheur à Battulga et de davantage de progrès et de prospérité au peuple de la Mongolie ami.

A cette occasion, le monarque « se félicite des liens d’amitié et d’estime mutuelle unissant les deux pays, réaffirmant sa détermination à continuer à œuvrer de concert avec le président Battulga en vue de renforcer les relations de coopération bilatérales et d’en élargir les domaines, au service des intérêts des deux peuples amis ».