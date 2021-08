Dans son discours prononcé vendredi à l’occasion de l’anniversaire de la Révolution du roi et du peuple, le souverain est revenu sur la crise qui a récemment secoué les relations entre le Maroc et l’Espagne, appelant à « inaugurer » une nouvelle étape dans les relations entre les deux voisins.

Après avoir dénoncé dans son discours les « attaques méthodiques » menée par « certains pays et organisations notoirement hostiles » contre le royaume, le souverain a évoqué les relations entre le Maroc et son voisin ibérique, dont les relations ont été marqué il y a quelques semaines après une crise inédite conséquence de l’hospitalisation du chef du Polisario Brahim Ghali en Espagne.

« Certes, ces relations ont traversé récemment une crise sans précédent qui a fortement ébranlé la confiance mutuelle et a soulevé plusieurs interrogations sur leur devenir », a rappelé le souverain.

« Néanmoins, nous avons travaillé avec la partie espagnole, dans le plus grand calme, la clarté la plus totale et un esprit de responsabilité », a-t-il ajouté, tout en appelant au renforcement des « fondements classiques qui sous-tendent ces relations, à la faveur d’une compréhension conjointe des intérêts de nos deux pays voisins ».

Le roi a également affirmé avoir « suivi personnellement et directement le processus de dialogue ainsi que les évolution des discussion » qui ont suivi la crise déclenchée par l’hospitalisation en catimini du leader séparatiste.

« Le but n’était pas seulement de trouver une issue à cette crise, mais aussi de saisir l’opportunité pour redéfinir les bases et les paramètres qui régissent ces relations », a ajouté le monarque.

Le roi s’est voulu optimiste au sujet de l’avenir des relations entre les deux voisins. « Avec un optimisme sincère, Nous formons le souhait de continuer à œuvrer avec le gouvernement espagnol et son président, Son Excellence Pedro Sanchez, afin d’inaugurer une étape inédite dans les relations entre nos deux pays. Désormais, celles-ci devront reposer sur la confiance, la transparence, la considération mutuelle et le respect des engagements », a-t-il déclaré.