Le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion aux membres de la famille de l’artiste Hajja Hamdaouia, décédée ce lundi 5 avril, à l’âge de 91 ans. Voici le texte intégral.

Dans ce message, le Souverain affirme avoir appris avec une grande émotion et une profonde affliction la nouvelle du décès de l’artiste Hajja El Hamdaouia, que le Tout-Puissant lui accorde Sa Sainte miséricorde et l’accueille dans son vaste paradis.

En cette douloureuse circonstance, la volonté de Dieu étant imparable, Sa Majesté exprime aux membres de la famille de la défunte et, à travers eux, à ses proches et ses fans, ainsi qu’à la famille artistique nationale, ses vives condoléances et sa sincère compassion suite à la disparition de l’icône de l’art de la Aïta marocaine, qui a consacré sa vie au service de ce genre musical populaire ancestral qu’elle a consolidé au fil des décennies en tant que composante du patrimoine culturel national grâce à son excellente performance, réussissant ainsi à charmer des générations d’amoureux de cet art marocain authentique, et à hisser celui-ci aux niveaux national et international.

Affirmant partager les sentiments de la famille suite à cette perte douloureuse qui a affligé la scène artistique nationale dans son ensemble, le Souverain dit se remémorer avec considération les sentiments sincères d’amour et de loyauté que la défunte vouait au glorieux Trône alaouite, outre son patriotisme fervent à travers l’emploi de l’art de la Aïta, dès son jeune âge, comme moyen de résistance au colonialisme, incarnant ainsi son attachement aux constantes de la Nation.

Sa Majesté implore le Très-Haut d’accorder à la famille de feue Hajja El Hamdaouia patience et réconfort, et de rétribuer amplement la défunte pour sa grande contribution à l’art et pour les loyaux services rendus à sa patrie.