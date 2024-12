Le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion aux membres de la famille de l’artiste feu Mohamed El Khalfi.

Dans ce message, le Roi affirme avoir appris avec une « grande émotion et une profonde affliction la nouvelle du décès du grand comédien Mohamed El Khalfi, que Dieu l’entoure de Son infinie miséricorde et l’accueille en Son vaste paradis ».

En cette douloureuse circonstance, le souverain exprime « ses vives condoléances et ses sincères sentiments de compassion aux membres de la famille du défunt, à ses proches et à sa famille artistique, qui perd l’une de ses grandes figures, qui a laissé un riche et varié héritage dans le théâtre, la télévision et le cinéma et a marqué de son empreinte la mémoire de larges générations de passionnés de son art ».

« Le Roi implore le Tout-Puissant d’accorder patience et réconfort à la famille du défunt et de le rétribuer amplement pour les services louables qu’il a rendus au service de son art « , conclut le message.