Le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion aux membres de la famille de l’érudit Mohamed El Mokhtar Ould Bah.

Dans ce message, le souverain affirme avoir appris avec profonde émotion le décès de l’érudit Mohamed El Mokhtar Ould Bah, implorant le Tout-Puissant de l’entourer de sa sainte miséricorde.

En cette triste circonstance, le roi, exprime aux membres de la famille du défunt, et à travers eux à leurs proches, aux amis et admirateurs de feu El Mokhtar Ould Bah dans les différentes organisations et instances scientifiques et culturelles auxquelles il appartenait, ses vives condoléances et ses sincères sentiments de compassion suite à la disparition d’une grande personnalité scientifique, connue pour sa contribution abondante dans les domaines religieux et culturel.

Le souverain dit se remémorer avec considération l’estime sincère et la fidélité du défunt à son deuxième pays, le Maroc, mettant en avant ses hautes qualités personnelles et les compétences scientifiques et professionnelles dont il a fait preuve dans les différents postes qu’il a occupés.

Partageant la peine des membres de la famille de feu El Mokhtar Ould Bah suite à cette perte cruelle, la volonté divine étant imparable, le roi implore le très-haut de leur accorder patience et réconfort et de rétribuer amplement le défunt pour ses bonnes œuvres.