Le responsable du Programme national d’immunisation au ministère de la Santé et de Protection sociale, Mohamed Benazzouz, a indiqué que le vaccin a contribué de manière significative à la protection contre la Covid-19.

Il a expliqué que « les personnes vaccinées sont plus résistantes au virus et ne le transmettent pas au même degré que les non-vaccinés ». Lors d’une rencontre interactive mercredi sur la page Facebook du ministère de la Santé, Benazzouz a mis en exergue les rôles du Programme national d’immunisation, particulièrement le fait de rassurer les citoyens sur la vaccination.

Le responsables a également évoqué les composants du vaccin en apportant des réponses aux questions les plus courantes soulignant la nécessité de vacciner les différentes catégories, surtout les enfants non scolarisés et les immigrés clandestins.

Il a précisé que des certificats d’exemption de la vaccination seront délivrés aux personnes présentant une allergie excessive à l’un des composants du virus, notant que la vaccination des enfants est motivée par l’émergence d’autres variants, tel que Delta qui affecte aussi cette catégorie.

Benazzouz a ensuite souligné que la commission nationale scientifique a autorisé l’administration d’une troisième dose du vaccin au profit des personnes âgées, celles aux maladies chroniques et les travailleurs de première ligne, affirmant que l’injection d’une dose de rappel d’un vaccin différent contribue à fortifier les anticorps.

Immunité collective

Concernant la mise en œuvre de la stratégie nationale de vaccination, il a indiqué que plusieurs commissions scientifiques composées d’experts compétents, toutes spécialités confondues, ont été créés en vue de faire aboutir cette campagne.

Une commission spéciale comprenant des médecins et pharmaciens assure le suivi des différentes phases de l’acheminement du vaccin, à partir de l’usine au niveau du pays producteur jusqu’à l’Aéroport Mohammed V, ensuite aux entrepôts centraux à Casablanca avant d’arriver aux centres régionaux.

M. Benazouz a par ailleurs salué les efforts déployés par le Royaume pour contenir la pandémie, conformément aux Hautes orientations de SM le Roi Mohammed VI.

Le responsable du Programme national d’immunisation au ministère de la Santé et de Protection sociale a, enfin, invité les citoyens à continuer de respecter les mesures préventives, en attendant d’atteindre l’immunité collective.