Le réalisateur et scénariste marocain Mohamed Ismaïl est décédé samedi soir à Casablanca à l’âge de 70 ans, des suites d’une longue maladie, apprend-on auprès de sa famille.

Né en 1951 à Tétouan, feu Mohamed Ismaïl a produit et réalisé de nombreux films, séries, pièces théâtrales et émissions de variété depuis qu’il a intégré la Télévision marocaine en 1974.

Le défunt compte à sa filmographie une dizaine d’œuvres, notamment les téléfilms « Pourquoi pas » (2005) et « Allal al Kalda » (2003), ainsi que « Awlad Lablad », produit en 2009, « Adieu mères » (2007) et « Aouchtam » (1996).

Certaines de ces œuvres ont été primées dans plusieurs festivals sur la scène internationale. Il a notamment reçu le Prix du meilleur scénario au festival du film indépendant de Bruxelles pour son film « Ici et là », l’Étoile d’or du meilleur téléfilm pour « Allal al Kalda » et le Prix de réalisation et Grand prix du festival international des télévisions arabes au Caire.

Le défunt sera inhumé dimanche à Martil, selon la même source.