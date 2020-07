Le programme de la compagnie Air Arabia vers et à destination du Maroc

À l’instar de la Royal Air Maroc, la compagnie émiratie Air Arabia dévoile elle aussi ses destinations vers et à destination du Maroc.

Ces vols qui seront opérés à partir du 15 juillet, relieront ainsi quatre villes marocaines à plusieurs villes étrangères, en Europe notamment. Une grille informative a été publiée par la directrice générale d’Air Arabia Maroc sur Twitter.

Nos vols spéciaux mis en vente en ligne et en agence depuis cet après-midi. Plusieurs routes au départ de Casablanca, Tanger, Fez and Nador. Welcome on Board pic.twitter.com/sMiScNR0fp — Laila Mechbal (@LailaMechbal) July 10, 2020

La mise en vente des billets a quant à elle débuté dès le 10 juillet, soit quelques jours après l’annonce d’une ouverture partielle des frontières. Cette ouverture concerne les citoyens marocains et les résidents étrangers au Royaume, ainsi que leurs familles qui pourront ainsi accéder au territoire national, à partir du 14 juillet 2020 à minuit par voies aérienne et maritime.

Il s’agit d’une opération « exceptionnelle » et non pas d’une ouverture des frontières du royaume, a affirmé le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.