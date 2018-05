Le prince Héritier Moulay El Hassan célèbre mardi son 15e anniversaire

La Famille Royale et le peuple marocain célèbrent, mardi, le 15e anniversaire du Prince Héritier Moulay El Hassan.

Les Marocains se remémorent, à cette occasion, la grande joie qui s’est emparée de tous les Marocains avec l’annonce, un jeudi 8 mai 2003 par le Ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie, de la naissance bénie au Palais Royal à Rabat d’un garçon que le Roi Mohammed VI a baptisé du prénom de Moulay El Hassan, en hommage à la mémoire de son grand-père, feu SM Hassan II.

La naissance de Moulay El Hassan a été saluée par une salve de 101 coups de canon, au moment où des milliers de citoyens affluaient vers l’esplanade de la place du Méchouar pour partager avec la famille royale ce grand bonheur.

Et comme le veut la tradition, le baptême princier, au terme de la première semaine après la naissance, a été célébré avec la grandiose cérémonie de Laâkika, le 15 mai 2003, marquée entre autres par la procession de délégations représentants les différentes régions du Royaume, venues présenter leurs vœux et leurs félicitations à la famille royale et partager avec le souverain ces moments de grande réjouissance.

Cet événement joyeux est aussi l’occasion de revenir sur les principales activités du prince héritier Moulay El Hassan, qui a notamment présidé, le 24 avril à Sahrij Souani à Meknès, l’ouverture de la 13e édition du Salon international de l’agriculture au Maroc (SIAM-2018).

Au début de la cérémonie d’ouverture, Moulay El Hassan a procédé à la remise des signes distinctifs d’origine et de qualité à neuf agriculteurs producteurs.

Le 20 mars, il a présidé à Rabat, un dîner offert par le roi en l'honneur de l'ancien président français François Hollande, alors que le 8 février, le prince héritier a présidé à la Foire Internationale de Casablanca, l’ouverture de la 24e édition du Salon International de l’Edition et du Livre (SIEL).

Quatre jours auparavant, il présidait au Complexe Sportif Mohammed V de Casablanca, la finale du 5e Championnat d'Afrique des Nations des joueurs locaux (CHAN-2018), remporté par l'équipe nationale marocaine qui a battu son homologue nigériane par 4 buts à 0.

Le 13 janvier, le prince préside au Complexe Sportif Mohammed V de Casablanca, la cérémonie d’ouverture de la cinquième édition du CHAN-2018, et assiste au match d’ouverture de cette manifestation sportive qui oppose l’équipe nationale marocaine à celle de la Mauritanie.

Le 12 décembre 2017, le prince héritier accompagne le Roi Mohammed VI qui a pris part, à Paris, aux travaux du Sommet international sur le climat ''One Planet Summit". Son Altesse Royale accompagne aussi le même jour le Souverain qui a pris part au déjeuner offert par le président français, Emmanuel Macron en l’honneur des chefs d’Etat et de délégation qui participent au Sommet mondial sur le climat.

Le 24 novembre 2017, et sur ordre du Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, des prières rogatoires (Salat Al Istisqae) sont accomplies à la Mosquée Hassan à Rabat, en présence du prince Héritier Moulay El Hassan, et le 22 du même mois, il assiste aux funérailles, à Rabat, du général de corps d’armée Abdelhak El Kadiri.

Le 22 octobre 2017, le prince héritier préside, au Parc des expositions Mohammed VI d’El Jadida, la cérémonie de remise du Grand Prix SM le Roi Mohammed VI de saut d’obstacles, comptant pour la 3e et dernière étape du 8ème Morocco Royal Tour.

Le 16 octobre 2017, Moulay El Hassan, préside la cérémonie d’ouverture de la dixième édition du Salon du cheval d’El Jadida, organisée sous le thème «Le Salon du cheval, 10 ans de fierté et de passion».

Le 7 septembre 2017, il donne, à l’école Abdelmoumen à l’arrondissement Hassan à Rabat, le coup d’envoi officiel de la rentrée scolaire, universitaire et de la formation professionnelle 2017-2018, et lance l’Initiative Royale «Un million de cartables».