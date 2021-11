Le président gabonais Ali Bongo Ondimba effectuera une visite officielle à partir de ce vendredi 5 novembre au Maroc. L’occasion de se réunir avec le roi Mohammed VI, indique un communiqué de la présidence gabonaise.

«Cette visite, inscrite sur l’agenda présidentiel, sera l’occasion pour les deux dirigeants de nos pays respectifs, de faire un large tour d’horizon des questions bilatérales, à l’aune de la parfaite convergence de vue qu’ils partagent et d’échanger sur les grandes problématiques de l’heure sur la scène continentale et internationale, notamment concernant les dossiers de paix et de sécurité, de développement durable et de climat entre autre», indique le communiqué de la présidence.

Le déplacement du président gabonais au Maroc «s’inscrit dans le cadre des relations de fraternité particulièrement étroites qui lient la République Gabonaise au Royaume du Maroc et partant de l’estime réciproque que se vouent Leurs Excellences Ali Bongo Ondimba, Président de la République Gabonaise et Sa Majesté Mohammed VI, Roi du Maroc», poursuit la même source.