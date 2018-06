Le prédicateur Adnane Ibrahim est au Maroc

Le fameux prédicateur d’origine palestinienne, Adnane Ibrahim, est arrivé au Maroc. C’est la première fois que l’imam qui prône la laïcité vient au Maroc pour y dispenser des cours.

Après plusieurs excuses et une dizaine d’invitations, le penseur islamique Adnan Ibrahim est enfin arrivé au Maroc. La page Facebook de ce dernier a affirmé que le prédicateur est arrivé au Maroc ce jeudi à l’invitation du ministère des Habous et affaires islamiques.

Les opinions et les positions de cet imam sont controversées à cause de sa défense de la laïcité et son engagement pour l’égalité totale entre les deux sexes, notamment dans l’héritage. Il est connu pour ses positions fermes contre l’extrémisme religieux, ainsi que pour son esprit rationnel et son engagement dans les débats qui agitent l'islam contemporain.

La visite, qui a eu lieu pendant la deuxième moitié du mois de ramadan, s'inscrit dans le cadre des Causeries religieuses. Le ministère avait pris l’habitude d’y inviter d'éminentes personnalités religieuses.

Adnan Ibrahim a reçu une invitation du ministère des Habous et des affaires islamiques pour visiter le Maroc et donner des conférences dans les mosquées et les universités du royaume. Le ministère a également préparé un programme spécial sur une semaine, dans lequel le penseur islamique rencontrera des personnalités religieuses et officielles. Le cycle de conférence sera annoncé plus tard.

Adnan Ibrahim est né le 2 mai 1966 au camp de Nuseirat à Gaza en Palestine. Il est islamologue, théologien et professeur de philosophie à l'Université de Vienne et imam dans la mosquée Ash-Shūraá dans la capitale autrichienne.