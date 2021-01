La situation à Guerguarate est calme et normale, ont affirmé dimanche matin des sources autorisées, ajoutant que le trafic routier entre le Maroc et la Mauritanie, et au-delà vers l’Afrique subsaharienne, « n’est aucunement perturbé ».

Malgré les harcèlements sans incidents des milices du « Polisario », la situation à Guerguarate, comme dans l’ensemble du Sahara marocain, est calme et normale. Le trafic routier entre le Maroc et la Mauritanie, et au-delà vers l’Afrique subsaharienne, n’est aucunement perturbé, ont précisé les mêmes sources.

Le passage de Guergarate a été sécurisé par les FAR, ont souligné les mêmes sources, rappelant que depuis novembre 2020, les milices du « Polisario » procèdent à des harcèlements, dans une réaction désespérée à cette sécurisation du passage.

Parallèlement à cela, poursuivent les sources autorisées, la propagande algéro-polisarienne tente vainement de montrer une « zone de guerre », à travers des fake news, des « communiqués de guerre », des dépêches et des reportages quotidiens sur des « accrochages imaginaires ».

« L’armée sahraouie a lancé quatre missiles en direction de la brèche illégale de Guerguerat et ses environs », a indiqué plus tôt l’agence de presse du Polisario SPS dans un communiqué, en citant un chef militaire séparatiste.