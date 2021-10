Plus de dix jours après avoir appelé ses trois conseillers élus à démissionner, le Parti de la justice et du développement a décidé de prendre des mesures disciplinaires à leur encontre.

L’appel à la démission lancé par le Parti de la justice et du développement (PJD) à l’attention de ses trois conseillers n’a pas été entendu. Le 6 octobre dernier, le secrétariat général de la formation de la lampe affirmait ne pas être « concerné » par une adhésion à la Chambre des conseillers et appelait ses candidats « déclarés gagnants » à présenter leurs démissions.

« Après plus de dix jours, (…) les parties concernées ne se sont pas conformées à sa décision de démissionner de la Chambre des conseillers », indique le parti dans un communiqué diffusé ce mercredi, annonçant des sanctions à leur encontre.

Les trois conseillers en question sont: Mustapha Dahmani, Mohamed Benfqih et Said Chakir. Selon le communiqué, les deux premiers conseillers font l’objet de « mesures disciplinaires ». Ils ont été présentés le 17 octobre devant l’instance nationale d’arbitrage du parti.

Leurs « responsabilités » au sein du parti et leur « appartenance » à ses différents organes ont également été suspendues. Le secrétariat général du PJD précise que dorénavant, Mustapha Dahmani et Mohamed Benfqih n’auront plus « aucun pouvoir représentatif dans les conseils élus » au nom du PJD et ne pourront plus à s’exprimer ou agir en son nom au sein de ces derniers.

Pour ce qui est de Said Chakir, « déclaré gagnant » au nom du parti pour la région de Fès-Meknès, le parti indique que son adhésion au PJD n’était jusqu’ici pas finalisée. « Le parti était en train de compléter les procédures de son adhésion », écrit le secrétariat général, « mais ce qu’il a fait a nécessité la suspension de ces procédures ».

Le PJD, qui a subi une lourde débâcle aux élections législatives, communales et régionales du 8 septembre dernier, se prépare par ailleurs à tenir le 30 octobre prochain une session extraordinaire de son congrès national.