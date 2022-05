Après plusieurs incidents signalés dans plusieurs localités, Abdelouafi Laftit a été interrogé sur le sujet lors d’une séance de réponses aux questions écrites au Parlement.

La problématique des chiens errants a de nouveau atterri au parlement. En l’absence de politique de stérilisation et de vaccination, plusieurs incidents ont été enregistrés récemment au Maroc. Pour s’en expliquer, le ministre de l’Intérieur Abdelouafi Laftit a été convoqué à la Chambre des représentants, lors de la séance de réponses aux questions écrites des députés.

Plusieurs élus ont, en effet, demandé au ministre de prendre les mesures nécessaires pour y remédier dans les plus brefs délais, rapporte le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du jeudi 5 mai 2022.

Pour ces députés, les chiens errants sont devenus une « source de nuisance dans les rues » marocaines, surtout dans les quartiers populaires, ce qui « suscite une grande peur dans les rangs des habitants de tout âge ». Cette problématique toucherait les enfants en particulier, qui vont à l’école très tôt, ainsi que les fidèles qui vont faire leur prière d’Al Fajr.

Dans sa réponse, Abdelouafi Laftit a indiqué que son ministère a consacré, dans le cadre de son suivi des collectivités territoriales, 70 millions de dirhams durant les cinq dernières années à l’achat de véhicules et autre matériel pour la collecte des chiens errants et la lutte contre la rage.

Fin 2020, après des critiques émises par des associations nationales et internationales pour la protection des animaux, le ministère de l’Intérieur avait publié une note ministérielle rappelant aux communes et leurs services d’hygiène l’interdiction d’abattre les chiens errants par armes à feu ou empoisonnement. Une pratique qui ne sert en rien l’éradication des chiens errants.

Dans cette note, Abdelouafi Laftit avait appelé les communes et leurs services d’hygiène à utiliser des méthodes alternatives moins barbares et surtout, plus efficaces.