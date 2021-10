Le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, a signé un communiqué daté de ce jour, dans lequel il informe les députés qu’ils pourront accéder à la prochaine séance plénière sous condition de présentation d’un pass vaccinal.

Même les élus du peuple devront présenter le fameux sésame pour accéder à la Chambre basse du Parlement lors des prochaines réunions. Dans un communiqué diffusé ce jour, vendredi 22 octobre, Rachid Talbi Alami informe dans un premier temps les députés qu’une séance plénière consacrée aux questions orales aura lieu le lundi 25 octobre prochain à 15h.

« Cette session se tiendra, en tenant compte des mesures préventives et en exécution des décisions des autorités publiques concernant les nouvelles mesures de précaution qui nécessitent la présentation d’un pass vaccinal pour accéder aux différents lieux publics et privés. Les parlementaires sont donc priés de présenter leurs pass vaccinal », indique le communiqué du président de la Chambre des représentants.

Ironie de la situation: le Parlement a prévu de débattre de la question du pass vaccinal lors de cette séance des questions orales, lundi prochain, 25 octobre, à la Chambre des représentants. Comment assurer un débat démocratique si une partie des élus ne peuvent accéder à l’hémicycle?

Dans ce sens, la députée et secrétaire générale du PSU, Nabila Mounib, a déjà fait savoir qu’elle ne comptait pas présenter le pass vaccinal pour accéder au Parlement. Son parti a d’ailleurs annoncé son intention de saisir la justice pour dénoncer son adoption jugée « arbitraire » et « contraire aux principes des droits de l’Homme ».

Nabila Mounib figure parmi les initiateurs d’une pétition contre ce pass vaccinal adopté « sans débat national » qui a recueilli en seulement quelques jours près de 30.000 signatures. Le texte invite le gouvernement à accorder un moratoire à cette décision afin d’évaluer notamment « la légitimité juridique, la conformité constitutionnelle, le risque qui pèse sur les libertés des citoyens marocains et leurs droits les plus élémentaires, ainsi que la pertinence scientifique de cette mesure comme cité précédemment ».

Pour rappel, le gouvernement a décidé d’adopter, depuis hier, jeudi 21 octobre, le «pass vaccinal» pour accéder aux lieux publics, aux administrations publiques, semi-publiques et privées et les déplacements entre villes. Il est également exigé pour accéder aux établissements hôteliers et touristiques, aux restaurants, aux cafés, aux espaces fermés, aux commerces, aux salles de sport et hammams.