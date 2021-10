Après plusieurs semaines de sensibilisation de la population à sa mise en place, le pass sanitaire devrait être officialisé cette semaine au Maroc dans les milieux clos.

« Une réunion a eu lieu avant-hier au niveau des instances de l’Etat concernant les préparatifs finaux de la mise en service de ce pass vaccinal qui devrait certainement être mis en place cette semaine », nous confie une source au sein du comité de vaccination.

« On en a besoin surtout avec l’automne et la saison des bronchites. Et si nous voulons arriver à l’immunité collective et contrer le variant delta, il faut vacciner 80% de la population, ce qui représente 30 millions de personnes. Nous sommes actuellement à plus de 23 millions de primovaccinés, on a donc un retard au niveau de la première dose. Nous voulons aussi accélérer la troisième dose, car on a constaté qu’une partie des personnes âgées ou vulnérables doublement vaccinées arrivent en réanimation. Il faut aussi accélérer la vaccination des enfants de plus de 12 ans et des étudiants », préconise notre source.

Le pass vaccinal sera exigé dans tous les « milieux clos », poursuit notre source, comme les « théâtres, cinémas, salles de sport… ». Contrairement à la France par exemple qui exige un pass sanitaire dans les lieux concernés, laissant le choix de présenter un certificat vaccinal ou un test de dépistage négatif, le Maroc a opté pour le pass vaccinal. Un test de dépistage négatif ne permettra donc pas d’accéder aux lieux concernés, seul le certificat vaccinal fera office de laissez-passer.

Certains médias ont avancé ces derniers jours que des lieux administratifs notamment à Fès exigeaient déjà le pass vaccinal, ce qui a été démenti par notre source. A Larache, le quotidien Assabah rapporte que des forces de l’ordre ont distribué des tracts appelant à la vaccination contre le covid-19, les prévenant que s’ils ne se présentaient pas, ils risqueraient « des répercussions dont la nature n’a pas été précisée ». Notre interlocuteur s’est étonné de cette pratique, rappelant que la vaccination est « un acte volontaire et non obligatoire ». Il mentionne toutefois qu’il s’agit du « seul moyen avec les gestes barrières » pour lutter contre la pandémie.

Un avis partagé par la Société marocaine de médecine d’urgence (SMMU), réunie à Rabat les 15 et 16 octobre dernier pour leur 5e Congrès international. Les participants ont considéré que la vaccination « constitue le seul moyen disponible actuellement pour endiguer la progression de l’épidémie et éviter la mise en tension de notre système de santé », relaye la MAP.

Ils ont, ainsi, recommandé la généralisation de la vaccination et « l’accélération de la 3e dose pour toutes les couches sociales, y compris les enfants de plus de 12 ans », aux côtés du maintien des mesures barrières, surtout dans les espaces publics, et l’utilisation du «pass sanitaire» pour y pouvoir accéder.

Pour rappel, l’UE a reconnu l’équivalence du pass sanitaire marocain le mois dernier, pour les voyageurs. Téléchargeable sur le site web liqahcorona.ma, le document contient 2 QR codes, l’un destiné aux autorités marocaines et l’autre aux autorités européennes.