« Il s’agit d’un moment historique important qui doit être applaudi et mis à profit pour persévérer sur la voie de la mise en œuvre des dispositions de la Constitution et de la loi réglementaire y afférent », a souligné le Président de la Première Chambre.

Le Président de la Chambre des Représentants, Rachid Talbi Alami a annoncé officiellement l’adoption de la traduction simultanée en langue arabe et amazighe lors des sessions plénières hebdomadaire, consacrées aux questions orales et de la session plénière mensuelle consacrée aux questions orales adressées au chef du gouvernement.

Les sessions plénières hebdomadaire du parlement marocain seront désormais traduites simultanément en langue arabe et amazighe.

Dans ce sillage, Il a mentionné que les organes de la Chambre ont poursuivi leurs travaux, durant la période d’inter-sessions, sur la mise en œuvre des dispositions de la constitution et de la loi réglementaire relatives à la détermination des étapes de la mise en œuvre du caractère officiel de la langue amazighe et des modalités de son intégration dans le domaine de l’éducation, dans les domaines prioritaires de la vie publique et dans les travaux de la Chambre des représentants.