Le ministre israélien du Tourisme, Yoel Razvozov est attendu au Maroc mi-avril pour renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays et encourager l’investissement dans les deux sens.

Le ministre Yoel Razvozox s’active pour la tenue d’une réunion bilatérale avec son homologue marocaine «pour discuter des voies de coopération bilatérale, basée sur l’encouragement des investissements entre les régions d’Europe, d’Afrique et du Moyen-Orient», rapporte la chaîne israélienne i24.

Citant le ministre, la chaîne rappelle que cette visite intervient «à la lumière du nombre record de touristes israéliens attendus au royaume tout au long de l’année en cours».

Lire aussi: Le Maroc et Israël tiennent le premier sommet sur l’investissement touristique

Ces propos ont été tenus par le ministre lors du sommet digital «Morocco Israël Tourism Investment Summit ». Initié par la Société Marocaine d’ingénierie touristique (SMIT), sous l’égide du ministère du Tourisme, de l’artisanat, et de l’économie sociale et solidaire et de son homologue Israélien, ce premier forum bilatéral a été marqué par la participation de plusieurs acteurs clés de l’industrie touristique israélienne, marocaine et internationale.

Étalée sur une demi-journée, cette conférence a connu la participation de plus de 200 hauts représentants de l’industrie du tourisme israélienne et marocaine et l’intervention de personnalités de renom, à l’instar de Natalia Bayona, Directeur Innovation, Education et Investissement à l’Organisation Mondiale du Tourisme, Leon Avigad, Founder and CEO Brown Hotels, Neil Kaye, Chairman and Founder of Silverock Group, Hamid Bantahar, Président de la Confédération Nationale du Tourisme, Daniel Roger, du Groupe Fattal, et de Jalil Taarji, Directeur Général du Groupe Tikida.