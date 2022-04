Le ministère de l’Économie et des Finances a mis en garde, mardi, contre un message frauduleux relatif à l’octroi d’une aide financière aux citoyens, envoyé en son nom.

Attention aux arnaques. Depuis quelques semaines, une nouvelle technique a fait son apparition : des escrocs se font passer pour des fonctionnaires du ministère de l’Économie et des Finances et promettent des aides directes. Les victimes sont alors dirigées vers un site pirate où ils inscrivent leurs coordonnées et informations personnelles. Cette technique bien rodée nécessite la plus grande vigilance.

« Suite à la circulation sur la plateforme WhatsApp d’un message, usurpant l’identité du ministère de l’Economie et des Finances et portant son logo, faisant référence à l’octroi, par le Gouvernement, d’une aide directe de 3700 dh aux citoyens nécessiteux, tout en les invitant à s’inscrire sur un site web pour en bénéficier, le ministère de l’Economie et des Finances informe le public que le message véhiculé n’émane pas de ses services et que le site web associé n’est pas sa propriété », indique le ministère dans un communiqué.

La teneur du message est « totalement fausse et infondée », tient à préciser le ministère, appelant le public à « la vigilance, à ne pas partager ce message avec autrui et de s’abstenir de cliquer sur le lien du site web correspondant ».

Le ministère qui décline, ainsi, toute responsabilité quant aux conséquences de l’utilisation de ce site web, indique qu’il « se réserve le droit d’engager toute action judiciaire qu’il jugera appropriée ».