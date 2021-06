Le ministère de la Santé a lancé jeudi des consignes à propos de la nutrition maternelle et infantile dans le cadre des journées de sensibilisation sous le slogan « Les 1000 premiers jours … La base d’un avenir meilleur ! ».

Dans un mini-dossier de presse, le ministère met en avant certaines pratiques liées à la nutrition pour le bénéfice de l’enfant pendant les premières années de son âge.

Avant la conception et pendant la grossesse, le ministère appelle à la prise en compte de l’importance de l’alimentation des parents, en veillant à un apport en Vitamine B9 suffisant et en prévenant les carences en fer, en acides gras oméga 3 à longue chaîne (DHA), en vitamine D, en iode tout en respectant le calendrier national de supplémentation.

En plus d’avoir une alimentation variée riche, le ministère recommande d’éviter la prise de poids excessive et les grandes variations de poids.

S’agissant de l’allaitement, il est important d’accompagner le choix et la mise en place de l’allaitement et d’encourager son maintien dans la durée jusqu’à 2 ans, précise le ministère, tout en mettant l’accent sur l’importance de la qualité et la diversité de l’alimentation de la femme allaitante.

Lors de la diversification alimentaire, le ministère invite à introduire la diversification alimentaire à partir de 6 mois et prévenir les allergies et les intolérances au gluten, en introduisant progressivement les aliments de complément.

Dans le même contexte, il est primordial de veiller à couvrir les besoins spécifiques en certains nutriments dont le fer et acides gras essentiels (notamment en oméga 3), de stimuler l’apprentissage du goût et des textures et de privilégier une alimentation saine, affirme le ministère.

Chez les enfants en bas âge, le ministère recommande aussi à développer l’acquisition des bonnes habitudes alimentaires, à limiter la consommation du sel, sucre, et acides gras trans ainsi que les alimentations riches en sel et en sucres, à veiller à la consommation de fruits et de légumes et à éviter un excès de protéines.

À cet égard, il est également important de veiller au risque de carences en nutriments : fer, oméga 3, iode et vitamine D, d’encourager l’enfant à pratiquer une activité physique régulière et de suivre la régularité des courbes de croissance, selon le ministère.