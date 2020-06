Le message du roi Mohammed VI à l’émir du Qatar

Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à l’émir de l’État du Qatar, Cheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani, à l’occasion de l’anniversaire de son accession au pouvoir.

Dans ce message, le roi exprime ses chaleureuses félicitations et ses meilleurs vœux de santé et de quiétude à l’Émir du Qatar, et de prospérité, de quiétude et de paix au peuple qatari.

A cette occasion, le souverain réaffirme les liens solides d’amitié et de coopération unissant les deux pays, relations « que nous œuvrons ensemble à renforcer et à développer, au bénéfice de nos deux peuples frères ».