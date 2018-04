Le Marocain Majid El Bouazzaou décroche quatre distinctions dans des salons infranationaux de l'invention

L'inventeur marocain Majid El Bouazzaoui, président de l'association marocaine OFEED Maroc, a remporté quatre distinctions pour son invention ''système de changement d'orientation automatique de panneaux photovoltaïques'', dans des salons internationaux de l'invention tenus récemment.

L'invention primée permet d'éviter l'accumulation de poussière et de sable sur la surface des panneaux photovoltaïques grâce à ce changement d'orientation automatique, d'assurer un haut niveau de rendement énergétique à long terme, d'économiser d'énormes quantités d'eau potable et de préserver l'environnement contre la pollution de l'air, indique un communiqué de l'association marocaine OFED Maroc et de la Fédération internationale des associations d'inventeurs (IFIA) parvenu samedi à la MAP.

L'inventeur marocain s'est vu décerner, récemment, la Médaille d'or dans la catégorie ''protection de l'environnement - énergie'' au salon international de l'invention de Genève , le Trophée inventarium-Science (Portugal), la Médaille d'or TIIAWA (Taïwan), et la Médaille d'argent au salon international de l'intervention ''Archimède'' à Moscou.

En 2017, l'invention précitée a été primée de 6 autres médailles d'or en Chine, à Taïwan, en Arabie Saoudite, en Malaisie, en Pologne et en Corée du sud.

Grâce à l'association marocaine OFED Maroc, le Royaume a procédé à la signature de 14 protocoles d'entente avec la Fédération de Russie, d'Allemagne, d'Inde, de Bosnie-Herzégovine, du Liban, de la Pologne, d'Indonésie, d'Arabie Saoudite, du Canada, Taïwan, de Malaisie, de Roumanie, et de la Finlande, ajoute la même source.

L'association a également permis au Maroc d'organiser la compétition internationale de l'innovation ''Let's challenge 2'' à Kénitra qui a connu la participation de 19 pays, d'organiser la participation d'inventeurs marocains à des événements scientifiques internationaux en Thaïlande, en Chine, en Malaisie, en Roumanie, en Russie, aux Etats-Unis, au Canada, en Inde, en Pologne et en Corée du sud.

Quant à OFED Maroc, elle s'assigne pour objectifs d'inscrire son action dans le prolongement de la haute vision du roi de faire du Maroc un acteur majeur au niveau mondial dans le champ de l'innovation et de la créativité et de contribuer à la mise en valeur du capital immatériel qui constitue la richesse première et inépuisable du Royaume, rappelle la même source.

L'inventeur marocain, ingénieur en génie électronique spécialisé en télécoms et réseaux, membre du comité exécutif de la Fédération internationale des associations d'inventeurs (IFIA), a déposé 14 demandes de brevets d'invention depuis 1997. Il a décroché 31 distinctions internationales en Europe, en Asie et en Afrique. Majid El Bouazzaoui a été décoré pari Mohammed VI lors de la Fête du Trône en 2016.