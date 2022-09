Dix prisonniers de guerre de plusieurs pays dont les Etats-Unis et le Royaume-Uni ont été transférés de Russie en Arabie saoudite, dans le cadre d’un échange entre Moscou et l’Ukraine, a annoncé mercredi le ministère saoudien des Affaires étrangères.

Les prisonniers, originaires également de Suède, du Maroc et de Croatie, sont arrivés en Arabie saoudite en provenance de Russie, et les autorités saoudiennes « oeuvrent à faciliter les procédures pour leur retour en toute sécurité dans leurs pays respectifs », selon un communiqué du ministère.

Cet échange a été favorisé par les efforts du prince héritier Mohammed ben Salmane, dirigeant de facto de l’Arabie saoudite, qui « continue d’entreprendre des initiatives humanitaires dans le cadre de la crise russo-ukrainienne », a ajouté la même source.

Celle-ci n’a pas précisé l’identité des ex-prisonniers, la date de leur arrivée ni la date de leur retour dans leurs pays. Mais selon des sources concordantes, le Marocain Brahim Saadoun figure parmi la dizaine de prisonniers libérés.

BREAKING : Russia releases the Moroccan « Saadoun Ibrahim » who was sentenced to death after the mediation of the Saudi Crown Prince.#RussiaInvadedUkraine #Ukraine pic.twitter.com/Fo7wCWkzfp

— breaking news (@breaknewsi) September 21, 2022