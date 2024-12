Le Maroc est en train de s’imposer comme «la future Silicon Valley», profitant de plusieurs facteurs qui facilitent l’émergence technologique du pays, estime la revue espagnole spécialisée «Paradavisual».

«Avec des investissements croissants dans le secteur des startups, une main-d’œuvre jeune et qualifiée et un soutien à l’innovation, le Maroc se positionne comme la future Silicon Valley», écrit la publication, sous le titre «Le Maroc, nouvelle Silicon Valley».

Mettant l’accent sur les facteurs à l’origine de cette dynamique technologique et les opportunités qu’offre le Maroc aux entrepreneurs, le média espagnol affirme que le Royaume dispose d’un écosystème de startups en pleine expansion. Le magazine met en avant, à cet égard, les exemples réussis de startups marocaines innovantes et leur impact sur l’économie nationale, tout en insistant sur la qualité du système éducatif national «qui produit des talents et des compétences nécessaires à l’économie numérique».

Le Maroc, poursuit la même source, a également introduit une série de réformes dans l’objectif de créer un environnement favorable à l’investissement, notamment étranger, et renforcer ainsi son écosystème technologique.

Le magazine cite, à ce propos, les avantages fiscaux offerts aux entreprises technologiques ainsi que la disponibilité des infrastructures technologiques telles que la connectivité Internet et les centres de données. Pour consolider cette croissance et construire un avenir technologique durable, le Maroc doit relever un certain nombre de défis, dont l’accès au financement et le renforcement des compétences pointues, ainsi que l’exploration d’opportunités générées par l’intelligence artificielle, l’agriculture de précision et les énergies renouvelables, relève la publication.