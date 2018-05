Le Maroc primé à Washington au concours gastronomique DC Embassy Chef Challenge

Le Maroc a été primé, jeudi soir à Washington, lors de la 10ème édition du concours gastronomique DC Embassy Chef Challenge, qui met en lice les meilleurs chefs cuisiniers des représentations diplomatiques dans la capitale fédérale américaine.

Le Maroc a été représenté à cette compétition par le Chef Faiçal Zahraoui, de l'ambassade du Royaume du Maroc à Washington, qui a reçu le Trophée de "Best Dressed Embassy", un prix qui récompense le costume, la présentation et la décoration de l’œuvre gastronomique et du stand marocain.

Dans une déclaration à la MAP à l’issue de ce concours, Chef Faiçal s’est dit "fier et soulagé" d’avoir assuré "une belle prestation", qui s’ajoute à celle de l’année dernière, lorsqu’il avait prêté main forte au Chef Mouha Fedal, alors lauréat du Prix du Jury.

Cette année, a-t-il affirmé, ma participation avait un double objectif : promouvoir la candidature du Maroc à la Coupe du monde 2026 et promouvoir la cuisine marocaine, notant que le stand mettait en avant l’art gastronomique et la culture marocaine attachés aux racines ancestrales.

De son côté, le Chef Mouha Fedal, qui est venu en qualité de membre du jury, a exprimé sa fierté pour ce nouveau trophée remporté par le Maroc.

"On ne peut qu’être fier aujourd’hui de la prestation du chef Faiçal qui bien assuré et relevé le challenge en dépit du haut niveau des concurrents", a-t-il déclaré à la MAP.

"C’est une fierté de voir la cuisine marocaine rayonner une nouvelle fois au cœur de la capitale fédérale américaine Washington", a-t-il encore dit.