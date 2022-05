Les autorités marocaines ont lancé les préparatifs logistique et technique pour le prochain recensement de la population qui aura lieu en 2024. Les détails.

A deux ans du prochain recensement global de la population marocains, qui aura lieu en 2024, le Maroc s’apprête à lancer dès 2022 les préparatifs logistique et technique qui prendront fin en septembre 2024, nous apprend le quotidien Al Ahdath Al Maghribiya dans sa livraison du mardi 17 mai.

Le Haut commissaire au plan, Ahmed Lahlimi Alami, a présidé une séance de travail à Rabat dans laquelle étaient présents plusieurs experts. Objectif : trouver de nouveaux outils technologiques à mettre en place lors du septième recensement global de la population.

Les experts en question travaillent dans le domaine des nouvelles technologies de l’information et représentent des départements ministériels et des institutions nationales spécialisées, indique un communiqué du HCP.

« Cette réunion a été l’occasion d’un échange riche et utile sur les différentes composantes et fonctionnalités attendues de la solution informatique intégrée du processus de réalisation du RGPH et les prescriptions spéciales de sa mise en œuvre dans la perspective d’assurer, à cette grande échéance nationale, la meilleure efficacité opérationnelle et le moindre coût financier », conclut la même source.

Pour rappel, le HCP avait en 2021 organisé plusieurs consultations techniques avec des institutions internationales spécialisées dans la production de programmes informatiques spécialisés dans le recensement démographique et ses différentes étapes, rappellent nos confrères arabophones. L’institution dirigée par Lahlimi cherche en effet de nouveaux outils technologiques de récolte de données afin de remplacer les habituels remplissages de formulaires.

Le HCP prévoit également l’utilisation du GPS et de l’imagerie satellitaire en utilisant un programme informatique mobile de haute précision géographique et ainsi mettre fin à l’utilisation du traditionnel papier.

Rappelons que le dernier recensement au Maroc a eu lieu en 2014. Il s’agissait du sixième recensement après ceux de 1960, 1971, 1982, 1994 et 2004.