La participation active du royaume du Maroc aux travaux du Sommet mondial du gouvernement ouvert en Corée du Sud concrétise la nouvelle approche basée sur l’ouverture et la participation citoyenne dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques de notre pays.

Ghita Mezzour, ministre de la Transition numérique et de la réforme de l’administration, a participé au dialogue de haut niveau de la région Afrique et Moyen-Orient sur « les défis futurs de l’inclusion, de l’égalité et de la participation », qui s’est tenu en marge du 10e Sommet mondial sur le gouvernement ouvert organisé à distance par la Corée du Sud, les 15 et 16 décembre 2021.

Cette session a été caractérisée par la participation de plus de 14 chefs d’État et de gouvernement des États membres à l’initiative du Partenariat pour un gouvernement ouvert. Dans son allocution, la ministre a souligné le rôle important que joue la digitalisation pour renforcer l’inclusion, l’égalité et la participation citoyenne.

Ce sommet a été l’occasion de réfléchir aux progrès de l’initiative de partenariat pour un gouvernement ouvert, de définir une vision future et de partager les expériences, l’expertise et les bonnes pratiques afin de renforcer l’engagement des citoyens, l’intégrité et l’innovation numérique.

Ses travaux ont été marqués par la participation active des officiels du royaume du Maroc, notamment la participation du chef du gouvernement à la session d’ouverture.

La troisième place du Prix du gouvernement ouvert pour l’innovation locale a été attribuée au Conseil régional de Tétouan-Al Hoceima. L’objectif est de développer une plateforme électronique destinée à suivre et évaluer le programme de développement régional en consolidant une culture de gestion et d’orientation des politiques publiques basée sur les résultats.

En marge de cette session, le Réseau africain pour le gouvernement ouvert a été lancé, avec l’adhésion des pays suivants: Nigeria, Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Kenya, Afrique du Sud, Tunisie et le royaume du Maroc. Le Maroc a exprimé sa pleine volonté de partager son expérience avec les pays africains afin de consolider les principes du gouvernement ouvert et de relever les défis communs.

Dans le même contexte, la plateforme numérique dédiée au Réseau africain de gouvernement ouvert a été développée, fournissant toutes les informations sur les expériences réussies en la matière, et permettant aux Etats membres d’échanger leurs expériences et d’exploiter les meilleures pratiques dans ce domaine.

Ce sommet a également connu la participation active de responsables du ministère de la Transition numérique et de la réforme de l’administration, en tant qu’interlocuteur officiel et coordinateur national du projet de gouvernement ouvert au royaume du Maroc aux ateliers parallèles du sommet. Ces derniers se sont focalisé sur les « solutions de gouvernement ouvert aux problèmes mondiaux » et sur le rapprochement entre les acteurs nationaux et locaux.

Cette importante participation s’inscrit dans la continuité des efforts déployés par le gouvernement pour consolider les principes d’ouverture et de participation citoyenne. Le Maroc s’est efforcé de mettre en œuvre les principes de gouvernement ouvert à travers l’approche participative dans l’élaboration du nouveau modèle de développement. D’autre part, le programme gouvernemental a fait de l’ouverture et de la participation citoyenne un des piliers de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques publiques.

A noter que le Maroc a été élu membre du comité directeur de l’initiative de partenariat pour un gouvernement ouvert, pour un mandat de trois ans, à compter du 1er octobre 2021, aux côtés du Royaume-Uni, de la République de Corée, de l’Estonie et du Nigeria. Ce comité est composé de 22 membres issus des gouvernements et des organisations de la société civile des pays membres de l’initiative, l’organe exécutif de l’initiative OGP, dont le rôle est de développer et de promouvoir les valeurs et les principes de l’initiative et de définir ses politiques et ses règles de base.

Dans le cadre de ce chantier, un deuxième plan d’action national pour le gouvernement ouvert pour la période 2021-2023 a été approuvé, élaboré selon une méthodologie participative avec des organisations de la société civile. Ce nouveau plan, publié sur le portail national du gouvernement ouvert www.gouvernement-ouvert.ma, comprend 22 engagements ayant trait aux domaines de la transparence, la qualité des services publics, la participation citoyenne, la justice ouverte, l’égalité et de l’inclusion, et des collectivités territoriales ouvertes.

Le Partenariat pour un gouvernement ouvert est une initiative multilatérale qui a été lancée le 20 décembre 2011, lors de la session d’ouverture annuelle de l’Assemblée générale des Nations unies à New York. Il vise principalement à inciter les pays impliqués dans l’initiative à promouvoir la démocratie participative en plaçant le citoyen au centre de leurs préoccupations, par le renforcement de la transparence, l’accès à l’information et l’intégrité, en luttant contre la corruption et en s’appuyant sur les technologies modernes.